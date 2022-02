Obwohl die "großen Drei" an einem runden Tisch sitzen, wird schnell deutlich, wer der Hauptverhandlungsführer ist. Denn zum Zeitpunkt der Verhandlungen stehen Stalins Truppen knapp 70 Kilometer vor den Toren Berlins. Daher hat er die besten Karten in der Hand. Sein Hauptanliegen: Die schnelle Rückführung der sowjetischen Soldaten in ihre Heimat. Besonders jener, die sich in der Obhut der West-Allierten befinden. Und er möchte, dass die bereits durch seine Truppen eroberten Gebiete Deutschland im Einflussbereich der Sowjetunion verbleiben. Churchill sagt Stalin verstärkte Angriffe aus der Luft auf Deutschland zu, um den russischen Vormarsch zu unterstützen. "Moral Bombing" heißt die Strategie intern, also Chaos im feindlichen Hinterland stiften, um die deutsche Zivilbevölkerung kriegsmüde zu machen. So wird unter anderem am 13. Februar 1945 Dresden in Schutt und Asche gebombt. Der Luftangriff auf die Elbestadt wird von Stalin auf der Konferenz gebilligt.

Dresden nach dem Luftangriff vom 13. Februar 1945. Bildrechte: IMAGO