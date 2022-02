Und das galt natürlich auch für Josef Stalin. Es war zwar nicht üblich, einen noch lebenden Menschen mit einem Straßennamen zu ehren, doch bei Stalin machte man eine Ausnahme. Er war als Nachfolger Lenins seit 1929 selbsternannter "Führer" der Sowjetunion und ließ sich in einem heute abnorm erscheinenden Personenkult als glorreiche Lichtgestalt des Sozialismus feiern. Natürlich musste deshalb auch in (Ost)-Berlin, der neuen Hauptstadt der DDR, eine Straße nach Stalin benannt werden. Aber welche?

Das Wiederaufbauprogramm der DDR nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges sah vor, die stark zerbombte "Große Frankfurter Straße" in Berlin zu einem Prachtboulevard nach sowjetischem Vorbild auszubauen. Sie verlief vom historischen Zentrum fast schnurgerade nach Osten und durchquerte dabei auch den Arbeiterbezirk Friedrichshain. Dieser hatte eine besondere Bedeutung für die Kommunisten, denn er war einer der wenigen, in denen die Nazis bei den Reichstagswahlen 1933 keine Mehrheit erzielen konnten. Am 21. Dezember 1949 - Stalins offiziellem 70. Geburtstag - erhielt die noch weitgehend zerstörte Straße in einer feierlichen Zeremonie offiziell ihren neuen Namen: "Stalinallee".