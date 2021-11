Gedreht wurde damals in Hannover, doch der Stoff - mitten im Kalten Krieg - war ein grenzüberschreitender Fall: Ein Amtshilfeersuchen des DDR-Generalstaatsanwaltes an die Ermittlungsbehörden der Bundesrepublik, nachdem ein toter Junge in westdeutscher Kleidung auf einem Rastplatz der Transitautobahn nahe Leipzig gefunden wird. Der Auftakt legt damit zugleich den Grundstein für den Markenkern des "Tatorts" und wohl auch sein Erfolgsrezept: Das Aufgreifen aktueller politisch-sozialer Themen, verpackt in ein eingängiges Krimi-Format und das alles zur Primetime. Durchschnittlich neun Millionen Zuschauer verfolgen jeden Sonntagabend ab 20:15 Uhr im Ersten die neueste Folge aus wechselnden Städten.

Die Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" zeigt Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter, r), der von Erich Landsberger (Paul Albert Krumm) mit der Pistole bedroht wird. Bildrechte: picture alliance/dpa/NDR