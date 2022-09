Am 1. September 1985 gelingt es einem französischen Forscherteam um den Unterwasserarchäologen Robert Ballard, das Wrack der Titanic aufzuspüren. Es befindet sich in 3.800 Metern Tiefe südöstlich vor Neufundland. Das Schiff ist in drei Teile zerbrochen und mittlerweile dem Verfall durch metallfressende Bakterien ausgesetzt. Bis heute zieht die Titanic Touristinnen und Touristen an, die für hohe Summen Taucherkundungen zum Wrack buchen. Einige Stücke der Titanic sind im National Maritime Museum in Greenwich in London ausgestellt.