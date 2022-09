Ein zweites Abkommen dieser Art tritt am 24. September 1964 in Kraft. Nun darf die Verwandschaft innerhalb von vier Zeiträumen besucht werden: vom 30. Oktober bis 12. November 1964, über den Jahreswechsel 1964/65 (19. Dezember 1964 bis 3. Januar 1965) und über Ostern sowie Pfingsten 1965.

Das Erste Deutsche Fernsehen strahlt am 24. September 1982 die erste Folge der Kinderserie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus. Die Serie ist eine Mischung aus Realfilm und Zeichentrick. Die Animation des Kobolds Pumuckl stammt aus den ungarischen Pannonoia Filmstudios. Der Münchner Schreinermeister Eder, gespielt von Gustl Bayrhammer, entdeckt eines Tages den kleinen Kobold in seiner Werkstatt, der fortan bei ihm bleibt. Allerdings ist Pumuckl nur für ihn sichtbar, was Eder wiederholt in abenteuerliche Situationen bringt.

Die Geschichten beruhen auf der gleichnamigen Buchreihe von Ellis Kaut. Im bayerischen Rundfunk wird "Pumuckl" bereits 1962 als Hörspiel ausgestrahlt. 1988 erscheint eine zweite Staffel der Serie, die in 28 Ländern gezeigt wird. Nicht aber in der DDR , wo Haushalte die Serie schauen können, die Westfernsehen empfangen.

Am 24. September 1983 schmiedet der Kunstschmied Stefan Nau auf dem Wittenberger Lutherhof vor mehr als 2.000 Teilnehmern des evangelischen Kirchentages ein Schwert zu einer Pflugschar um. Das Bild, das den damals 38-Jährigen während der Schmiedeaktion zeigt, geht später um die Welt und wird zu einem Symbol der Friedensbewegung in Ost und West .

Initiert worden war die Aktion in Wittenberg von Friedrich Schorlemmer, damals Prediger an der Schlosskirche zu Wittenberg. Dass die Schmiedeaktion nicht von der Staatssicherheit gewaltsam unterbunden wird, liegt an der Anwesenheit des designierten Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Durch seine bloße Anwesenheit in der Stadt schützt er die Friedensaktivisten. Bilder von knüppelnden Sicherheitskräften will die DDR-Führung um jeden Preis vermeiden.