Am 11. März 2020 erklärt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch von COVID-19 offiziell zur Pandemie. Das bedeutet, dass sich die neuartige Lungenkrankheit global verbreitet. Der erste Corona-Tote wird am 11. Januar 2020 in China gemeldet. Seither sind weltweit 5,99 Millionen Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben, alleine in Deutschland 124.126 (Stand: 8. März 2022). Grafische Darstellung eines Corona-Virus. Bildrechte: IMAGO / MiS

Am 11. März 2009 läuft ein 17-Jähriger in Winnenden (Baden-Württemberg) Amok. In der Albertville-Realschule ermordet er zwölf Menschen: acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen. Auf der Flucht tötet der Schütze drei Passanten. Nachdem er von einem Polizisten angeschossen wird, nimmt sich der Amokläufer selbst das Leben. Die von ihm genutzte Waffe hat er seinem Vater, einem Sportschützen, entwendet. Drei Monate nach der Tat wird das deutsche Waffenrecht verschärft. Die Änderung ermöglicht verdachtsunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen. Eine Frau trauert vor der Albertville-Realschule in Winnenden mit einem Kind im Arm vor Blumen und Grablichtern. Bildrechte: dpa

Am 11. März 2011 kommt es infolge eines starken Tsunamis in der japanischen Stadt Fukushima zu einer Reaktorkatastrophe. Kurz nach dem Unglück wird in Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel der Atomausstieg beschlossen. Die Reaktorkatastrophe in Fukushima ist die schlimmste seit Tschernobyl 1986.