Am 11. April 1963 wird die Enzyklika "Pacem in Terris" (deutsch: "Frieden auf Erden") von Papst Johannes XXIII. veröffentlicht. Thema ist der Weltfrieden. Der Papst richtet sich erstmals nicht nur an Christen, sondern an "alle Menschen guten Willens". In der Enzyklika reagiert das Oberhaupt der katholischen Kirche auf den andauernden Kalten Krieg, der sich durch den Mauerbau 1961 und die Kubakrise 1962 zuspitzt. Er fordert ein Ende des Rüstungswettlaufs und ein Verbot atomarer Waffen. Der Papst spricht sich dafür aus, dass Konflikte nicht durch Waffengewalt, sondern durch Verhandlungen gelöst werden.