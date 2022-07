Am 16. Juli 1962 stirbt die sächsische Dichterin Lene Voigt in Leipzig. Im Alter von 15 Jahren begann die gebürtige Leipzigerin Helene Alma Wagner zu dichten und konnte sich durch ihre Veröffentlichungen im Alter von 32 Jahren selbst finanzieren. Sie arbeitete als freie Autorin und publizierte vor allem in linken Zeitungen. Bekannt wurde sie u. a. für ihre "Säk´schen Glassigger".1936 verbieten die Nationalsozialisten die Neuauflage ihrer Texte, wodurch sie mittellos wird. Im gleichen Jahr ist sie erstmals Patientin in einer psychiatrischen Klinik, da bei ihr "Verfolgungswahn" diagnostiziert wurde. An Schizophrenie erkrankt, lebt sie von 1946 bis 1962 in einem psychiatrischen Krankenhaus in Leipzig. Ihre Texte durften nicht gedruckt werden und sie schienvergessen. Erst 1983 kommt es zu einer Wiederentdeckung und der Leipziger Verlag "Zentralhaus-Publikation" gibt eine erste Auswahl ihrer Schriften heraus.