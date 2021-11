Die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 im Jahr 2020 war einer der schnellsten Prozesse dieser Art. Von der Entdeckung, über die genetische Beschreibung des Virus bis zur Entwicklung, Testung und schließlich Zulassung der Vakzine ist kaum ein Jahr vergangen. Das hohe Tempo erklärt möglicherweise einige Fehler in einem der Zentren im US-Bundesstaat Texas, in dem Biontech und Pfizer ihren mRNA-Impfstoff klinisch testen ließen. Wie die mittlerweile entlassene Regionaldirektorin Brook Jackson dem British Medical Journal offenbart hat, kam es bei dem von der Firma Ventavia betriebenen Zentrum zu Unregelmäßigkeiten während der klinischen Studie.

So sei bei den Impfungen der Probanden schlampig vorgegangen worden. Etwa wurden Impfpackungen mit handschriftlich notierten Registriernummern der Versuchsteilnehmer offen stehengelassen. Dadurch konnten Teilnehmer möglicherweise sehen, ob sie Impfstoff oder ein Placebo erhalten haben. Proben der Teilnehmer seien falsch beschriftet und Nebenwirkungen des Impfstoffs nur sehr langsam verfolgt worden. Es habe Verfälschungen der Daten gegeben und die Impfärzte seien nicht richtig geschult worden, so Jackson.

Am schwersten wiegt aber ihr Vorwurf, die Aufsichtsbehörde FDA sei den Vorwürfen nicht nachgegangen und habe das Unternehmen auch nach Bekanntwerden der Probleme nicht kontrolliert. Ventavia entließ Johnson an dem Tag, an dem diese sich an die FDA gewandt hatte.

Unabhängige Forscher sehen durch die Vorwürfe allerdings die Sicherheit und Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer nicht in Frage gestellt. "Das, was die Whistleblowerin aufgedeckt hat, ist ohne Frage unschön, wenngleich ich betonen möchte, dass dies meines Erachtens nicht ausreicht, um an der Qualität der klinischen Studie von Biontech/Pfizer zu zweifeln", sagte Professor Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen dem Sciencemediacenter. "Die Impfdaten wurden schon in zahlreichen Studien bestätigt."