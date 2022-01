Um 11 Uhr morgens ertönt am 16. Januar 1945 in Magdeburg der Fliegeralarm. Eine amerikanische Luftflotte bombardiert die Industrieanlagen am Rand der Stadt. Später am Abend, um 21.28 Uhr, beginnen 371 Bomber der Royal Air Force das Magdeburger Zentrum zu bombardieren. Der Angriff dauert keine 30 Minuten, doch er zerstört fast 90 Prozent der Innenstadt. Historiker schätzen die Opferzahlen auf 2.000 Tote. Rund 200.000 Magdeburgerinnen und Magdeburger verlieren ihr Zuhause. Am 13. Februar fallen auch Bomben auf Dresden. Diese Bombardements sind die verheerendsten des Zweiten Weltkrieges in Deutschland.