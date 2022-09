Pit ist gelernter Restaurantfachmann, war Möbelspediteur, hat Eis verkauft: Der Suff hat ihm jeden Job bis jetzt gekostet. Es ist seine dritte Reha, diesmal in Magdeburg in der Rehaklinik "Alte Ölmühle". Mit Tischlerarbeiten arbeitet er auch an sich in der Egotherapie, das Essen in der Kantine ist gut sagt er. Seit 20 Jahren steckt er in er Abhängigkeit fest. "Chrystal, Koks und Kiffen" damit hätte alles angefangen und davon sei er auch weg. Der Alkohol ist Ersatz geworden. "Es ist schleichend mehr geworden. Die Höchstmenge die ich getrunken habe, waren drei Flaschen Schnaps und acht bis zehn Bier. Das Schlimme ist, du kannst noch gerade laufen, kannst noch sprechen. Was sich ein anderer Mensch nicht vorstellen kann," sagt Pit dem exactly Reporter. Er hat seine Familie verloren, seine Freunde, seinen Rückhalt. "Du hast dann depressive Verstimmungen und in den nüchternen Phasen wird dir das dann alles bewusst. Was haste alles gemacht? Wen haste alles verloren? Und dann kann das passieren, dass man nachts um drei wieder anfängt mit trinken, weil man traurig ist."