GSP-Tracking im Nanoformat würde an Netzabdeckung scheitern

In "Spectre" wird dem Titelhelden eine Art winziges GPS-Tracking-System in die Adern injiziert, so klein ist es. Damit soll er überall auf der Welt zu finden sein. Ob das tatsächlich möglich ist, erklärt Anne Dragesser vom YouTube-Kanal "So Many Tabs" und räumt dazu ersteinmal mit einem weit verbreiteten Irrtum auf: Es ist nicht so, dass der Satellit den GPS Tracker findet, sondern umgekehrt. Das funktioniert an jedem Punkt der Erdoberfläche. Erst mit den Informationen des Satelliten kann der Tracker seinen Standort berechnen. Das geschieht lokal nur auf dem Gerät. Damit "Q" weiß, wo James Bond steckt, müssen die Koordinaten weitergesendet werden.

Dafür muss man zum Beispiel mit dem Mobilfunknetz Daten versenden. Und das könnte problematisch werden, wenn Bond gerade in der marokkanischen Wüste sitzt. Anne Dragesser, Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik

GPS-Tracker würde nicht in eine Ader passen

Ein aktueller GPS-Tracker hat ein Modul, das etwa so groß ist wie eine Ein-Cent-Münze. Es gibt auch noch etwas kleinere Modelle. Aber sie alle brauchen immer einen Akku und eine Antenne. Alles in allem also zu groß für eine Injektion in unsere Blutgefäße.

Kann James Bond schneller sein als das Feuer?

In "Skyfall" zündet James Bond eine Gasexplosion in seinem Elternhaus und flieht dann durch einen Geheimtunnel aus dem Gemäuer. Er versteckt sich vor dem Flammenmeer in einem Spalt und überlebt. Ist das überhaupt möglich? Martin Lederer ist Stuntkoordinator im Filmparkt Babelsberg, er kennt sich aus mit Explosionen und analysiert die Filmszene so: Der Superagent hat zwei Gasflaschen mit je 11 Kilogramm Inhalt, insgesamt also 22 Kilogramm. Er löst eine ähnliche Explosion aus, allerdings auf offenem Gelände und nicht in geschlossenen Räumen. Selbst in großer Entfernung wird es ordentlich heiß. Aber um ein Haus in der Größe von Skyfall so in die Luft zu jagen, hätte James Bond nach Lederers Einschätzung wesentlich mehr Gas gebraucht.

Unbeschadete Flucht durch den brennenden Tunnel ist unmöglich

Könnte ein Mensch in einem brennenden Tunnel überleben, wenn er sich in einem Seiteneingang versteckt? Martin Lederer hält das für unwahrscheinlich. Zum einen bezweifelt er, dass James Bond schneller davon laufen könnte, als sich das Feuer ausbreitet. Außerdem:

Martin Leder ist Stuntkoordinator im Filmpark Babelsberg. Bildrechte: Henry Holland-Moritz Es wird ja wahnsinnig heiß und die Flammen ziehen auch Sauerstoff. Gerade in einer beschränkten Umgebung wie in einem Tunnel hätte James Bond da wenig Spaß gehabt. Martin Lederer, Stuntkoordinator

Das Fazit: Der Superagent hat vielleicht die Lizenz zum Töten, nicht aber, die Naturgesetze zu überlisten. Da mussten Stuntprofis nachhelfen. Aber es gibt Gadgets, technische Spielereien und Utopien aus James-Bond-Filmen, die den Sprung aus der Science Fiction in die Realtiät geschafft haben:

Diese Jamdes-Bond-Gadgets sind inzwischen Alltag

Smartwatches: Nachrichten über die Uhr am Handgelenk bekommen und verschicken, auf Knopfdruck Hilfe holen - das geht, wenn man eine Smartwatch besitzt - allerdings ohne den tödlichen Stahldorn, der sich in "Liebesgrüße aus Moskau" in James Bonds Uhr befindet.

Smartphones: In "Der Morgen stirbt nie" ruft James Bond seinen BMW mit einem Klapphandy zu sich. Das können heutige Smartphones nicht, aber sie können via App andere Geräte steuern.

Versteckte Mini-Kamera: Mit kleinster Technik heimlich zu filmen war früher Geheimagenten vorbehalten. Heute ist das dank Smartphone oder Knopfkamera für jeden möglich.

Navigationssysteme: Heute Standard, früher nur Fiktion - eine Stimme, die einen zum Ziel führt.

Fingerabdruck-Scanner: Das Handy oder den Laptop mit einer kurzen Berührung des Fingers oder einem Gesichtsscan zu entsperren, hat Einzug in die Realität gefunden.