Am 26. Januar 1990 erscheint erstmals die Tageszeitung "Wir in Leipzig". Nach dem Mauerfall ist die Presselandschaft der DDR im Wandel. Es gründen sich einige neue Zeitungen, darunter "Wir in Leipzig". Sie ist sie die erste unabhängige regionale Zeitung in der Stadt. Damit konkurriert sie mit der Leipziger Volkszeitung (ehemals "SED-Sprachrohr"), den Blättern der Blockparteien und den neuen westlichen Zeitungen (Bild und Morgenpost). Wegen sinkender Auflagezahlen und finanzieller Probleme erscheint die letzte Ausgabe im Oktober 1991.