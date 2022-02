1932 wird Gerhard Richter in Dresden geboren. Zwischen 1951 und 1956 studiert er an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Nach seinem Studium erstellt Richter im Auftrag der SED mehrere Wandgemälde im Stil des Sozialistischen Realismus. Ein Besuch der Documenta 1959 in Kassel bestärkt jedoch seinen Wunsch, gestalterisch unabhängig von politischen Vorgaben zu arbeiten. 1962 flieht Richter mit seiner Frau über West-Berlin in die Bundesrepublik. In Düsseldorf studiert er an der Kunstakademie und beginnt einen künstlerischen Neuanfang: Er malt Gemälde nach Fotovorlagen, fertigt Porträts und abstrakte Bilder, schafft Skulpturen aus Glasscheiben und entwirft Kirchenfenster. Gerhard Richter wird mit seinen Werken international bekannt. Er zählt zu den weltweit teuersten zeitgenössischen Künstlern.

Der Künstler Gerhard Richter bei einer Pressekonferenz zu seiner Ausstellung "Gerhard Richter Abstraktion" im Museum Barberini in Potsdam, 28. Juni 2018. Bildrechte: imago/Martin Müller