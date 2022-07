Am 13. Juli 1992 geht das ARD-Morgenmagazin (moma) erstmals auf Sendung. Die Erstausstrahlung im ZDF erfolgt am 20. Juli 1992. Das Programm wird im wöchentlichen Wechsel von ARD und ZDF gesendet. Das ZDF übernimmt die Produktion des Magazins selbst, für das Erste produziert der WDR. Die Nachrichtenmagazine von ARD und ZDF bieten von Montag bis Freitag von 5:30 bis 9:00 Uhr ein Informationsangebot aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Die Idee für das Programm entstand während des Golfkrieges im Jahr 1991. Damals informierten Sonderausgaben von "Tagesschau" und "heute" bereits am Morgen über aktuelle Entwicklungen.

Am 13. Juli 1972 meldet Honecker an Kreml-Chef Leonid Breschnew den erfolgreichen Abschluss der Verstaatlichungskampagne in der DDR. Unter Walter Ulbricht durften private Betriebe bestehen. Als Honecker 1971 Ulbrichts Nachfolger wird, strebt er eine wirtschaftspolitische Wende hin zur sozialistischen Planwirtschaft an und bewirkt die komplette Verstaatlichung. Am 8. Februar 1972 beschloss die SED die Verstaatlichung aller Privatunternehmen, hauptsächlich ging es um Industrie- und Baubetriebe. Bis dahin gab es in der DDR mehr als 11.000 private Betriebe, in denen 50.000 Beschäftigte angestellt waren. Fortan gibt es nur noch vereinzelt private Betriebe, vor allem im Handwerk und Kleingewerbe.