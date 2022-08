Am 7. August 1941 ernennt sich Josef Stalin selbst zum Oberbefehlshaber der Roten Armee der Sowjetunion. Damit vereint Stalin als Regierungschef der UdSSR nicht nur die politische, sondern auch die militärische Macht auf sich. Wegen der politischen Säuberungen, die Stalin in den 1930er-Jahren veranlasst hatte, sind viele erfahrene Generäle nicht mehr am Leben und das sowjetische Militär in einem desolaten Zustand. Zu dieser Zeit ist der Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion bereits in vollem Gange. Bereits am 30. Juli 1941 hatte Stalin ein neues Staatliches Verteidigungskomittee bilden lassen, das tiefgreifende Neuerungen der Roten Armee vorsieht. So wird die gesamte Front der Roten Armee auf drei Oberkommandos aufgeteilt.

Wie erfolgreich Stalin als Kriegsführer war, darüber gehen die Meinungen der Historiker bis heute auseinander. Einige bemängeln, dass Stalin über keinerlei professionelle militärische Erfahrung verfügt habe. Andere schreiben ihm gute strategische Fähigkeiten und die notwendige Autorität zu. Am 27. Juni 1945 wird Stalin der Titel "Generalissimus der Sowjetunion" verliehen. Ab 1941 nicht nur Staatschef, sondern auch Oberbefehlshaber der Roten Armee: Josef Stalin. Bildrechte: imago/United Archives International

"Der Beginn der vorgesehenen Maßnahmen zur Kontrolle erfolgt in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag auf Grund eines Beschlusses des Ministerrates", heißt es aus dem Protokoll der Sitzung des SED-Politbüros am 7. August 1961. Die Schließung der Sektorengrenze in der Nacht vom 12. auf den 13. August ist damit beschlossene Sache. Bereits am 3. August hatte UdSSR-Staatschef Nikita Chruschtschow Walter Ulbricht die Genehmigung für den Mauerbau erteilt.