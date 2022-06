Am 23. Juni 2016 findet das Referendum über den Brexit statt: 52 Prozent der Wähler und Wählerinnen sprechen sich für den EU-Austritt Großbritanniens aus. In der Folge tritt Premierminister David Cameron zurück. Er hatte das Referendum eingeleitet, sich aber für den Verbleib in der EU eingesetzt. Theresa May wird im Juli 2016 Amtsnachfolgerin. Im März 2017 reicht Großbritannien den Austrittsantrag bei der EU ein. Damit beginnt die zweijährige Verhandlungsfrist über die Bedingungen des Brexit. Im November 2018 stellt die britische Regierung einen Entwurf für den Austrittsvertrag vor, den die EU kurz danach verabschiedet. Das Londoner Unterhaus lehnt die Vereinbarungen in den kommenden Monaten jedoch drei Mal ab. Nach einer Beantragung auf Fristverlängerung für die Verhandlungen schließen die EU-Kommission und die britische Regierung im Oktober 2019 eine neue Brexit-Vereinbarung. Am 30. Januar 2020 tritt Großbritannien offiziell aus der EU aus, verbleibt aber bis Ende des Jahres in einer Übergangsphase im Binnenmarkt. Erst im Dezember des gleichen Jahres gelingt es Brüssel und London, sich auf ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit zu einigen.