Am 23. Januar 2020 riegelt die Chinas Regierung die Stadt Wuhan ab, um die Verbreitung der Covid-19-Infektion zu verhindern. In der Stadt sind bereits Ende Dezember 2019 die ersten Fälle der "mysteriösen Lungenkrankheit" aufgetreten. Schon im Mittelalter wird Quarantäne genutzt, um tödliche Epidemien einzudämmen. Um die Ausbreitung der Pest in der Stadt Ragus (heutiges Dubrovnik in Kroatien) zu verhindern, wird erstmals in der Geschichte eine häusliche Quarantäne für Kranke verhängt.