Am 14. März 1990 wird in Fünfeichen bei Neubrandenburg das erste Massengrab in Deutschland mit Opfern der sowjetischen Geheimpolizei NKWD entdeckt. Zwischen 1945 und 1950 hatte die NKWD politische Häftlinge, Nationalsozialisten und NS-Kriegsverbrecher in früheren KZ-Lagern interniert und misshandelt. Neben Fünfeichen gab es noch neun weitere Speziallager in der sowjetischen Besatzungszone. Die Häftlinge starben an Hungersnot, Kälte und Krankheiten. Später werden auch Massengräber bei den anderen Speziallagern wie Bautzen, Buchenwald, Berlin-Hohenschönhausen oder Sachsenhausen gefunden.

Am 14. März 1951 entsteht das wohl berühmteste Bild von Albert Einstein. Als Paparazzi den Wissenschaftler auf dem Heimweg von seiner 72. Geburtstagsfeier bedrängten, streckte er seine Zunge heraus. Einstein selbst war großer Fan des Bildes und verschickte es später als Grußkarte an seine Freunde. Sein Hauptwerk, die Relativitätstheorie, machte Albert Einstein weltberühmt. Bildrechte: dpa

Am 14. März 1966 werden ein 10- und ein 13-Jähriger an der Mauer in Ost-Berlin erschossen. 40 Schüsse feuerten Grenzsoldaten ab, als die Kinder versuchten, den Sperrgraben zu überwinden. Das Ziel der Kinder waren Verwandte in West-Berlin, denen sie einen Besuch abstatten wollten. Um zu vertuschen, dass an der Grenze auf Kinder geschossen wurde, wird den Familien erzählt, dass sie tödlich verunglückt wären. An der Grenze in der Kiefholzstraße in Ost-Berlin werden die beiden Jungen erschossen. Bildrechte: dpa