Am 12. Juni 1929 wird Annelies Marie Frank, kurz Anne Frank, als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 emigriert ihr Vater Otto Frank nach Amsterdam, um eine niederländische Zweigstelle des deutschen Lebensmittelunternehmens Opekta aufzubauen. 1934 folgt ihm die Familie nach. Zu ihrem 13. Geburtstag erhält Anne Frank ein Tagebuch, das sie in niederländischer Sprache führt. Kurz darauf besetzen deutsche Truppen die Niederlande. Der vierköpfigen Familie Frank gelingt es, sich im Hinterhaus der neu gegründeten Firma zu verstecken, wo sie von ehemaligen Angestellten des Vaters versorgt wird. Sie teilen ihr Versteck mit einer weiteren jüdischen Familie, etwas später kommt der Zahnarzt Fritz Pfeffer dazu. 1944 überarbeitet Anne Frank ihr Tagebuch, um es nach dem Krieg zu veröffentlichen. Ihren letzten Eintrag schreibt sie am 1. August 1944. Drei Tage später werden die Untergetauchten von der Sicherheitspolizei und niederländischen Polizisten entdeckt und deportiert. Otto Frank überlebt als Einziger die Konzentrationslager. Anne und ihre Schwester Margot sterben im März 1945 im KZ Bergen-Belsen. 1947 veröffentlichte Otto Frank das Tagebuch seiner Tochter unter dem von ihr selbst gewählten Namen "Het Achterhuis" - Das Hinterhaus. Es wird in wenigen Jahren ein internationaler Erfolg und gehört zu den meistgelesenen Büchern über die Judenverfolgung. Die Jüdin Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Bildrechte: imago/Photo12/Ann Ronan Picture Library

Am 12. Juni 1930 gewinnt der deutsche Boxer Max Schmeling die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Er ist damit der erste europäische Boxweltmeister aller Klassen. Sein Sieg ist jedoch ein höchst ungewöhnlicher: Nachdem der Ringrichter seinen Kontrahenten Jack Sharkey wegen eines verbotenen Tiefschlages disqualifiziert, wird Schmeling auf dem Boden liegend zum Weltmeister ausgerufen. Die Presse der Weimarer Republik verspottet ihn daraufhin als "Weltmeister im Liegen". Ein Jahr später kann er seinen Titel gegen den US-Amerikaner Young Stribling erfolgreich verteidigen. Max Schmeling gilt als Vorzeigeathlet Hitlers und genießt große Popularität unter den Nationalsozialisten. Obwohl sich der Boxer von ihnen instrumentalisieren ließ, bemühte er sich um Distanz zum Regime. So lehnt er die Forderung der Reichssportführung, sich von seinem jüdischen Manager und seiner tschechischen Frau zu trennen, entschieden ab.

Am 12. Juni 1973 wird Helmut Kohl, zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, zum Vorsitzenden der CDU gewählt. Auf dem Bundesparteitag der CDU in der Beethovenhalle in Bonn lässt sich Kohl als einziger Kandidat aufstellen und wird mit großer Mehrheit CDU-Vorsitzender. Er gilt als Reformer und steht für die personelle und inhaltliche Erneuerung in der Partei. Von 1982 bis 1998 ist er der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und gestaltet die Deutsche Einheit entscheidend mit.