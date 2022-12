Am 12. Dezember 1980 kommt es im West-Berliner Stadtteil Kreuzberg zur ersten schweren Straßenschlacht zwischen Hausbesetzern und der Polizei. In den 1970er-Jahre begann als Reaktion auf Wohnungsnot, Mieterhöhungen, Flächensanierung und Abriss eine Welle von Hausbesetzungen in Berlin. Im Dezember 1980 waren etwa 15 Häuser besetzt. Am 12. Dezember versuchen Hausbesetzer das Haus Fraenkelufer 48 einzunehmen, was durch die Polizei verhindert wird. In der Nacht vom 12. zum 13. Dezember kommt es zu heftigen Straßenschlachten, Verwüstungen und Plünderungen. Es gibt weit über 100 Verletzte und knapp 60 Personen werden inhaftiert. Am 14. Dezember wird das Haus Fraenkelufer 48 doch noch besetzt. Die sogenannte "Schlacht am Fraenkelufer" ist der Auftakt zu weiteren Hausbesetzungen und gewaltsamen Protesten Anfang der 1980er-Jahre in West-Berlin. Die von der Polizei als "Fraenkelburg" bezeichneten Häsuer Fraenkelufer 46, 48 und 50 werden im März 1981 schließlich geräumt.

Nach einer versuchten Hausbesetzung im Berliner Stadtteil Kreuzberg kommt es in der Nacht vom 12. Dezember 1980 zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten, die auf den Straßen Barrikaden errichten. Bildrechte: dpa