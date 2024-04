Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Durch die Beteiligung am Warschauer Pakt wurde das DDR-Territorium zum Aufmarschgebiet eines möglichen Krieges zwischen WVO- und NATO-Staaten. Aus SED-Propagandaformaten wie dem Schwarzen Kanal ertönten regelmäßig Parolen wie "Der Frieden muss bewaffnet sein". Wer sich dagegen positionierte oder auch nur den Unterschied zwischen sowjetischen und amerikanischen Waffen nivellierte, wurde schnell zum Staatsfeind erklärt. Die NATO war ein "Angriffsbündnis" und westliche Waffen galten als "Angriffswaffen". Nur die östlichen "Verteidigungswaffen" besaßen Legitimität. Das Wettrüsten blieb in der DDR nicht unerkannt. In den 1970er-Jahren wuchs auch hier die Angst vor einem Atomkrieg. Was die Öffentlichkeit aber nicht wusste – bereits 1958 befahl Kreml-Chef Chruschtschow die Stationierung erster atomarer Mittelstreckenraketen in der DDR. Das kleine Land wurde zum wichtigsten geopolitischen Vorposten Moskaus deklariert. Als eine militärstrategische Pufferzone sollte die DDR bei einem möglichen NATO-Angriff als temporärer Rammbock dienen, bis sich die sowjetische Armee im Osten formiert hätte. Der Wunsch nach Frieden war auch hier erstarkt, doch das Organisieren in Friedensbewegungen war in der DDR eine riskante Angelegenheit.