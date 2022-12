Am 10. Dezember 1991 endet der Europäische Gipfel von Maastricht. Bei den Verhandlungen beschließen die zwölf Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft die Gründung der Europäischen Union (EU). Am 7. Februar 1992 unterzeichnen die Länder den Vertrag von Maastricht, am 1. November 1993 tritt er in Kraft. Damit ist die Europäische Union geschaffen. EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Freiheit, überall in der Europäischen Union zu leben, zu studieren und zu arbeiten. In den Folgejahren treten 16 weitere Länder der EU bei. Als erster Mitgliedsstaat verlässt das Vereinte Königreich 2020 die EU. Der Austritt wird auch als Brexit bezeichnet. Am 7. Februar 1992 setzten Finanzminister Theo Waigel und Außenminister Hans-Dietrich Genscher ihre Unterschrift für Deutschland unter den Vertrag von Maastricht. Bildrechte: dpa

Am 11. Dezember 1946 gründen die Vereinten Nationen das Weltkinderhilfswerk UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund). Aufgabe ist es zunächst, Nahrung und Gesundheitsversorgung für die minderjährigen Opfer des Zweiten Weltkrieges bereitzustellen. In den 50er-Jahren wird UNICEF um die Entwicklungshilfe erweitert. 1965 erhält das UN-Organ als erste Organisation den Friedensnobelpreis. 1989 bewirkt UNICEF, dass die UN-Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet werden. Heute hilft die Organisation Mädchen und Jungen in über 190 Ländern. UNICEF versorgt jedes zweite Kind weltweit mit Impfstoffen, stattet Schulen aus und setzt sich für Kinderschutzgesetze ein. UNICEF hat sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte von Kindern überall auf der Welt zu schützen und zu verwirklichen. Bildrechte: imago images / Steinach