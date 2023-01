Am 30. Januar 1948 wird Mahatma Gandhi bei einem Attentat ermordet. Der indische Freiheitskämpfer führte den Widerstand gegen die Kolonialherrschaft der Briten an. Geprägt von seiner hinduistischen Religion protestierte Gandhi stets ohne den Einsatz von Gewalt. Bis heute gilt er deshalb weltweit als Vorbild für gewaltfreie Konfliktlösung. 1947 erreichte er sein Ziel: Großbritannien entließ Indien in die Unabhängigkeit. Mit seinen Ansichten zog Gandhi jedoch auch Hass auf sich: Weil er für ein friedliches Zusammenleben der Religionen warb und sich für die Rechte der Muslime stark machte, wurde er von militanten Hindus als Verräter bezeichnet. Am 30. Januar 1948 wird er von einem fanatischen Hindu in Neu-Delhi erschossen.

Gandhi war der herausragende Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung im britisch regierten Indien. Bildrechte: imago