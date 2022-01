Am 30. Januar 2002 stimmt der Bundestag über die Änderung des Embryonenschutzgesetzes ab. Unter strengen Auflagen ist der Import von Embryostammzellen zu Forschungszwecken ab Juni 2002 erlaubt. Die Stammzellengewinnung aus menschlichen Embryonen bleibt in Deutschland weiterhin verboten. Das 1991 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von Embryonen ist bis heute umstritten. Zuletzt wird es 2011 hinsichtlich der Präimplantationsdiagnostik angepasst. Diese ist in Deutschland nur zulässig, wenn ein hohes Risiko für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht oder eine kindliche Schädigung zu erwarten ist.