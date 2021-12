Vor 73 Jahren verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte". Sie verankert unter anderen das Recht auf Freiheit und Brüderlichkeit, Gleichheit vor dem Gesetz und das Verbot der Diskriminierung und Folter. Die Erklärung ist die Basis der modernen Menschenrechtsgesetzgebung . Der 10. Dezember wird seither als "Tag der Menschenrechte" begangen. Die Bundesrepublik und die DDR traten den Vereinten Nationen erst 1973 bei und erkannten damit auch die Resolution an.

1929 trat das Opiumgesetz in Kraft. Es stellte den Handel mit Stoffen wie Morphium, Heroin und Kokain unter Strafe. Auch Cannabis wurde verboten . Akute strafrechtliche Verfolgungsgefahr bestand jedoch nicht. Das Opiumgesetz galt in seinen Grundzügen bis 1972, dann wurde es vom noch heute geltenden Betäubungsmittelgesetz ersetzt. Das Verbot von Cannabis wurde seit den 60er-Jahren vielfach debattiert. 2021 verkündete die neu gewählte Bundesregierung, die Droge legalisieren zu wollen .

1896 starb der schwedische Erfinder Alfred Nobel. An seinem Todestag wird seit 1901 jährlich der von ihm gestiftete Nobelpreis verliehen. Geehrt werden herausragende Leistungen auf den Gebieten der Physik, Chemie, Medizin und Literatur sowie Verdienste um die Erhaltung des Friedens. Seit 1968 gibt es den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, der von der Schwedischen Nationalbank gestiftet wird. Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr in Oslo, die anderen Preise in Stockholm überreicht. Zu den ersten Preisträgern gehörte Wilhelm Conrad Röntgen, der 1901 für die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen ausgezeichnet wurde. 1903 erhielt Marie Curie als erste Frau den Nobelpreis für Physik.