Am 6. Februar 1952 wird die britische Thronfolgerin Elizabeth zur Königin von Großbritannien ausgerufen, nachdem ihr Vater George VI. in der Nacht vom 5. zum 6. Februar stirbt. Die 25-Jährige ist zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip in Kenia, als sie die Nachricht erhält. Die offizielle Krönung von Elizabeth II . findet im Juni 1953 in Westminster Abbey statt und wird sogar erstmals im Fernsehen übertragen. Im Juni 2022 soll es große Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums geben.

Am 6. Februar 1952 tritt das Mutterschutzgesetz in der Bundesrepublik in Kraft. Das Gesetz schützt die Gesundheit von Frauen und ihren Kinder während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Regelungen zum Schutz von Müttern gibt es bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts in sehr unterschiedlichen und oft bevormundenden Formen.

In der DDR tritt das "Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau" 1950 in Kraft. Das Gesetz sichert den Schutz der Mütter und die staatliche Kinderbetreuung. In den 1970er-Jahren kommt es in der DDR zu weiteren Reformen, wie dem bezahlten Babyjahr.

Das heute geltende bundesdeutsche Mutterschutzgesetz ist seit 1952 mehrmals geändert worden. So gilt es mittlerweile für alle (werdenden) Mütter, die in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt sind. So bezieht das 2017 novellierte Gesetz auch Studentinnen, Schülerinnen, Auszubildende und Frauen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, ein.