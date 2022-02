2017 entscheidet das Landgericht Hamburg, dass Jan Böhmermann ehrverletzende Verse des Schmähgedichts über den türkischen Präsidenten Erdoğan nicht wiederholen darf. Der Satiriker trägt das Gedicht am 31. März 2016 in seiner Comedy-Sendung "Neo Magazin Royale" vor. Daraufhin klagt der Staatschef der Türkei und will das Gedicht verbieten lassen. Auf Antrag Erdoğans erlässt das Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung, die es Böhmermann untersagt, 18 von den insgesamt 24 Gedichtversen zu wiederholen. Am 10. Februar 2017 bestätigt das Gericht das Verbot. Böhmermann geht erfolglos in Berufung. Er argumentiert, die Schmähkritik sei von der Kunstfreiheit gedeckt. Im August 2019 zieht Böhmermann mit seinem Fall vor das Bundesverfassungsgericht. Das Ergebnis steht noch aus (Stand: Februar 2022).

Der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" Bildrechte: Ben Knabe/ZDF