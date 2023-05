Inflation in Deutschland Droht uns eine Hyperinflation wie in den Zwanzigern?

Die Hyperinflation war das Ergebnis einer fast zehn Jahre andauernden Geldentwertung, die mit dem Ersten Weltkrieg begann: 1914 finanzierte die kaiserliche Regierung, fest von ihrem Sieg überzeugt, die "Materialschlachten" des Krieges mit Anleihen. Ihre Tilgung, so der Plan, sollten dann die besiegten Gegner übernehmen, in Form von Kriegsreparationen. Außerdem stellte die Reichsbank dem Staat 47 Milliarden frisch gedruckte Mark zur Verfügung. Das zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld verursachte zweierlei: Der Wert der Mark sank und die Preise stiegen. Damit waren die ersten Weichen für die Hyperinflation neun Jahre später gestellt.

In den Jahren 1914 bis 1923 verliert die Mark drastisch an Wert, wie diese Tabelle belegt.

Deutschland sah sich wirtschaftlich zwar nicht in der Lage, Reparationszahlungen in dieser Höhe aufzubringen. Dennoch entschied das Kabinett, den Auflagen bestmöglich nachzukommen. Man hoffte, den Siegermächten auf diese Art beweisen zu können, dass die Reparationen nicht leistbar sind und revidiert werden müssen. Diese Erfüllungspolitik war stark umstritten und verschärfte die Polarisierung und Radikalisierung der Parteien im Deutschen Reich erheblich.

Der deutsche Außenminister Walther Rathenau wurde am 24. Juni 1922 in Berlin-Grunewald ermordet.

Zwei Politiker, die sich für die Strategie der Erfüllungspolitik eingesetzt hatten, wurden von der rechtsextremen Vereinigung "Organisation Consul" ermordet: 1921 Matthias Erzberger und 1922 der linksliberale Außenminister Walther Rathenau . Besonders in Bayern fanden militante völkisch-nationale Bündnisse wie die "Organisation Consul" Anhänger. 1920 entstand dort auch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). In Sachsen und Thüringen erstarkten dagegen kommunistische Bewegungen, wie die "Proletarischen Hundertschaften".

Mit der Annahme des Londoner Ultimatums sank auch sprunghaft das Vertrauen in die Mark. Ausländische Kredite wurden zurückgezogen, Investitionen sanken drastisch. Die Inflation in Deutschland wurde zu einer galoppierenden.

Schließlich geriet Deutschland mit der Zahlung der Reparationen in Verzug. Im Januar 1923 besetzten deshalb französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung rief daraufhin zum passiven Widerstand auf. Zwei Millionen Menschen in der Industrie, der Verwaltung und im Verkehrswesen gingen in den Streik. Trotzdem erhielten sie zwei Drittel ihres Lohnes. Der Reichshaushalt geriet dadurch endgültig aus den Fugen: Die Ausgaben Deutschlands überstiegen die Einnahmen um ein Vielfaches. Die galoppierende Inflation entwickelte sich zur Hyperinflation, also der am schnellsten fortschreitenden Inflation in der vierstufigen Skala.