Am 31. Januar 1946 wird die deutsche Fernsehlegende Wolfgang Stumph in Niederschlesien im heutigen Polen geboren. Kurz nach seiner Geburt muss die Familie fliehen und kommt nach Dresden, wo Stumph aufwächst und erste Bühnenerfahrung sammelt. Ende der 1980er-Jahre schafft Stumph den Sprung ins Fernsehen mit Gastauftritten in Gunther Emmerlichs "Showkolade". Der Durchbruch gelingt ihm 1991 als Deutschlehrer Udo Struutz im erfolgreichen Kinofilm "Go Trabi Go". Im Fernsehen ist er von 1995 bis 2021 als Kriminalkommissar der ZDF-Krimi-Reihe "Stubbe – Von Fall zu Fall" zu sehen. 2021 bekommt Wolfgang Stumpg die Goldene Henne für sein Lebenswerk verliehen.