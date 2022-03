Am 10. März beschließt der Bundesrat die "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten". Das Gesetz tritt am 7. April 2017 in Kraft. Es umfasst umfangreiche Regelungen und Vorschriften zum Betrieb von Drohnen. Neben der Kennzeichnungspflicht wird eine maximale Flughöhe von 100 Metern eingeführt. Drohnen über bewohnten Gebieten werden grundsätzlich verboten. Am 1. Januar 2021 wird das Gesetz durch eine EU-weit gültige Drohnen-Verordnung abgelöst. Die Regeln zum Fliegen einer Drohne sind unter anderem nach Gewicht des Flugkörpers gestaffelt. Bildrechte: imago images/Arnulf Hettrich

Am 10. März 2006 wird im Bundestag erstmals über die Föderalismusreform beraten. Die umfangreiche Grundgesetzänderung strukturiert die Beziehungen zwischen Bund und Ländern neu. Die Kernpunkte der Reform sind Terrorismusbekämpfung, Naturschutz, Hochschul- und Beamtenrecht und die Beteiligung des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren.

1990 startet die Lufthansa den ersten Direktflug in die DDR, von Frankfurt am Main nach Leipzig/Halle. Bis dahin dürfen deutsche Passagiermaschinen aufgrund alliierter Vorbehaltsrechte keine innerdeutsche Grenze überfliegen und müssen einen Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Erst am 9. März 1990 geben die Alliierten den Luftkorridor frei und ermöglichen damit Direktflüge zwischen Ost- und Westdeutschland. Koexistenz auf dem Leipziger Flughafen im März 1990: Vorne ein Flugzeug der DDR-Gesellschaft Interflug, dahinter eine Maschine der Lufthansa. Bildrechte: dpa

Am 10. März 1970 versuchen Christel und Eckhard Wehage in Berlin-Schönefeld eine Interflug-Maschine zu entführen, um in die Bundesrepublik zu flüchten. Doch der Pilot verschanzt sich im Cockpit und fliegt zurück nach Schönefeld. Der Fluchtversuch endete mit dem Suizid des Ehepaars.

Am 10. März 1952 schlägt Josef Stalin einen Friedensvertrag mit einer gesamtdeutschen Regierung vor. Die Westmächte sehen in dem Angebot ein Störmanöver und lehnen es ab. In der Öffentlichkeit wird jahrelang darüber gestritten, ob mit der Ablehnung von Stalins Vorschlag eine Chance auf die deutsche Wiedervereinigung vertan wurde.

Am 10. März 1906 erschüttert eine Explosion unter Tage die Kohlegruben im nordfranzösischen Courrières. Mehr als 1.000 Bergleute sterben. Es ist das schlimmste Grubenunglück in der Geschichte Europas und eine der größten Katastrophen in der Bergbaugeschichte überhaupt. Zahlreiche Kumpel aus dem Ruhrgebiet helfen den Franzosen bei den Rettungsarbeiten. Zum schwersten Grubenunglück in der Geschichte der DDR kommt es am 2. Februar 1960 im Zwickauer Steinkohlebergwerk. Damals kommen 123 Bergleute ums Leben. Verzweifelte Angehörige drängen sich auf dem Minengelände in Courrières. Bildrechte: imago/Leemage