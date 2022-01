Am 7. Januar 1977 wird erstmals die Serie "Zur See" im Fernsehen der DDR gesendet. In der neunteiligen Serie stehen bekannte DDR-Schauspieler wie Horst Drinda, Günter Naumann oder Günter Schubert vor der Kamera. Die meisten Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten – darunter auch der Ausbruch eines Stiers, der als blinder Passagier an Bord gelangt war. Gedreht wird die Kultserie auf dem Handelsschiff "MS J. G. Fichte", das auf dem Weg nach Kuba ist. An Bord ist neben der Filmcrew auch die eigentliche Besatzung des Schiffes, denn die Dreharbeiten finden nur "nebenbei" statt. Schnell wird "Zur See" Kult und zu einem Straßenfeger. Das Westfernsehen adaptiert die Serie und sendet ab 1981 "Das Traumschiff".