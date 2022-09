1964 nimmt er an der Weltfriedenskonferenz in Helsinki teil und sorgt für Aufsehen, weil er sich für die Bekämpfung der Armut einsetz. In Folge darf er in der Sowjetunion auftreten, als "sozialistische Lichtgestalt aus Amerika". In der DDR tritt er erstmals 1971 in Leipzig auf. Er verliebt sich in eine junge Frau aus Döbeln. Die beiden heiraten und Deen Read zieht in die DDR. Die Ehe scheitert und er heiratet 1981 erneut: die Schauspielerin Renate Blume. Als auch diese Beziehung zu scheitern droht, verschwindet Reed eines Abends im Juni 1986. Wenige Tage später wird er tot in einem See in der Nähe von Ost-Berlin aufgefunden. Er hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten und einen 15-seitigen Abschiedsbrief hinterlassen.

Am 22. September 1956 stellen Vertreter der Olympischen Komitees der DDR und der Bundesrepublik in Weimar eine gesamtdeutsche Mannschaft für die kommenden Olympischen Sommerspiele zusammen. Genau zwei Monate später beginnen die Olympischen Spiele in Melbourne. Auch DDR-Sportlerinnen und -Sportler stellen Rekorde auf: So gewinnt Eva-Maria ten Elsen als erste Schwimmerin eine Medaille für die DDR.

Auch bei den Olympischen Winterspielen 1965 in Italien war bereits eine gesamtdeutsche Mannschaft am Start. 1960 in Squaw Valley und Rom und 1964 in Innsbruck treten ebenfalls Athleten aus beiden deutschen Staaten in einem Team an.

Hintergrund ist, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) zunächst lediglich das westdeutsche Nationale Olympische Komitee für Deutschland anerkennt. 1955 nimmt das IOC das Nationale Olympische Komitee für Ostdeutschland zumindest provisorisch auf. Der Präsident des IOC, Avery Brundage, kann seinen Vorschlag einer gemeinsamen Mannschaft durchsetzen. Die Qualifikation für die gesamtdeutsche Mannschaft ist unter den Athleten hart umkämpft. 1968 kehrt jedoch die Realität des Mauerbaus im olympischen Sport ein: Fortan nehmen eine westdeutsche Mannschaft und eine DDR-Mannschaft getrennt voneinander an den Spielen teil. Einmarsch der gemeinsamen Mannschaft für Ost- und Westdeutschland bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne Bildrechte: dpa

Am 22. September 1962 beginnt die fünfte Deutsche Kunstausstellung in Dresden. Auf der bis März 1963 dauernden Ausstellung wählen 63 Prozent der Besucher das Werk "Am Strand" von Walter Womacka zum beliebtesten Bild.

Das Bild ist bis heute eines der bekanntesten Werke der DDR-Kunst. Womacka fing auf dem Bild eine Szene ein, die er selbst 1960 am Strand von Loddin gesehen hatte. 1963 bekommt Walter Ulbricht es als Geburtstagsgeschenk. Dieser gibt es als Leihgabe an die Dresdner Galerie Neue Meister weiter. Als Kunstdruck, Postkarte und Kalender wird das Bild mehr als drei Millionen Mal reproduziert und hängt in vielen Haushalten auch außerhalb der DDR. Die Briefmarke mit dem Bild von 1968 hat eine Auflage von zwölf Millionen Stück. Beliebtestes Bild auf der Fünften Deutschen Kunstausstellung: Walter Womackas Gemälde "Am Strand" Bildrechte: Walter Womacka