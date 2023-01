Teresa Wontor-Cichy läuft mit schnellen Schritten zwischen den roten Backstein-Baracken durch, die das Stammlager Auschwitz I prägen. Ihr Ziel: Block 10, originalgetreu erhalten. "Hier waren die Frauen interniert, die für medizinische Experimente missbraucht wurden. Helmut Wirths hat hier seine Forschungen zu Gebärmutter-Krebs vorangetrieben." Viele Ärzte haben die große Zahl an Versuchspersonen, die durch die Konzentrationslager im Dritten Reich zur Verfügung standen, nutzen wollen, haben Anträge gestellt, in den Lagern forschen zu dürfen, erzählt Wontor-Cichy. Genehmigt wurden nur einige. "Hätte sich Helmut Wirths zum Beispiel in Ravensbrück gemeldet, hätte er wohl keine Erlaubnis erhalten. Hier in Auschwitz aber half ihm die herausragende Stellung seines Bruders als Standortarzt." Auschwitz Block 10, Untersuchungstisch Bildrechte: MDR/Elisabeth Lehmann

Hat KZ-Lagerarzt Eduard Wirths Juden gerettet?

Trotzdem ist Eduard Wirths der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt. Im Gegensatz zu Josef Mengele oder Carl Clauberg ruft Wirths' Name kein Schaudern hervor. "Er stand nie vor Gericht, hat also nie öffentlich ausgesagt. Vielleicht wüssten wir sonst heute mehr über ihn", vermutet Wontor-Cichy. Wirths starb am 20. September 1945 an den Folgen eines Suizidversuches in britischer Kriegsgefangenschaft.

Neu angekommene Häftlinge haben auf der Todesrampe im KZ Auschwitz Aufstellung genommen. Links Frauen und Kinder, rechts die Männer Bildrechte: Lili-Jacob-Album Seine Rolle oder gar Schuld in der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten leugnete er bis zum Schluss. Das zeigen Vernehmungsprotokolle. Wirths behauptete sogar: "Es ist sicher nicht überheblich, wenn ich heute ausspreche, dass es wohl mein Verdienst ist, wenn in Europa heute Juden überhaupt noch am Leben sind." Wontor-Cichy erklärt sich diese Aussage so: "Ab einem gewissen Punkt fehlten zahlreiche Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft. Dann wurden selbst Juden, die Verletzungen oder ansteckende Krankheiten hatten, hier von den Lagerärzten behandelt, sodass man sie dann zum Arbeitseinsatz schicken konnte. Vielleicht hat er das als 'Rettung von Juden' interpretiert."

Geroldshausen entfernt Wirths' Namen vom Kriegerdenkmal