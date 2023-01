Die NS-Zwangsarbeit in Sachsen ist sehr detailliert dokumentiert. Doch auch Thüringens und Sachsen-Anhalts Wirtschaft stützten sich auf Zwangsarbeit. Einer Publikation der gemeinnützigen Otto-Brenner-Stiftung zufolge gab es beispielsweise in Dessau zwei Außenlager des KZ Buchenwald mit insgesamt 550 Häftlingen. Sie wurden in der dortigen Waggonfabrik und in den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken eingesetzt. Auch in Halle gab es demnach mehrere KZ-Außenlager. Etwa bei den Siebel-Flugzeugwerken mit zirka 1.000 männlichen Häftlingen. Außerdem unterhielt die SS-Baubrigade ein Außenlager mit 2.000 Häftlingen in der Saalestadt. In Magdeburg wurden KZ-Häftlinge unter anderem in der Munitionsfabrik Polte eingesetzt. Allein in der heutigen Liebknecht-Straße gab es zu diesem Zweck ein KZ-Außenlager, in dem mehr als 5.000 Frauen und Männern gefangen gehalten wurden.