Adolf Eichmann

Eichmann gilt als Kopf der Konferenz: von Heydrich wurde er zum Ansprechpartner für alle institutionellen Fragen zur gemeinsamen Durchführung der "Endlösung der Judenfrage" ernannt. Adolf Eichmann war federführend bei den Planungen des Holocaust: als Leiter des Referats "Judenangelegenheiten und Räumungen" im Reichsicherheitshauptamt koordinierte sein Büro die Transporte und bestimmte die Zahl der Juden, die deportiert wurden. Auch für die als "Ungarn-Aktion" bekannte Verschleppung von über 437.000 Juden nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager zeichnete Eichmann verantwortlich. Er gilt heute als einer derer, die als Teilnehmer der Konferenz im kollektiven Gedächtnis verankert sind – ähnlich wie Roland Freisler. Adolf Eichmann wird 1961 in Jerusalem der Prozess gemacht Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone

Roland Freisler

Roland Freisler vertrat auf der Wannsee-Konferenz das Reichsjustizministerium. Freisler hatte an der Universität Jena Rechtswissenschaften studiert. Im Buch "Die Teilnehmer" schätzt Autorin Silke Struck ihn als besonders überzeugt ein: „Für den Vertreter des Justizministeriums bestand kein Zweifel daran, dass es auf der hochrangig besetzten Wannsee-Konferenz um die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa ging. Sein Beitrag an diesem 20. Januar 1942 war die Forcierung einer von ihm schon früh geforderten, möglichst radikalen 'Mischlingspolitik'. Damit war er mitverantwortlich für die weitgefasste Definition der künftigen Opfer." Als Präsident des Volksgerichtshofs kam es unter Freisler zur höchsten Anzahl Todesurteile und der Jurist wurde als "Blutrichter" bekannt. "Blutrichter" Roland Freisler 1944 (rechts) Bildrechte: IMAGO / ZUMA/Keystone

Eberhard Schöngarth

So logisch wie die Teilnahme von Eichmann und Freisler war – so verwunderlich war die von Eberhard Schöngarth. Zwar hatte er schon Erfahrung um Umgang mit Massenmord: Nach dem Überfall auf die Sowjetunion stellte er 1941 ein Einsatzkommando in Ostgalizien auf, das mehr als 4.000 jüdische Männer erschoss. Doch der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für das Generalgouvernement hatte eigentlich noch einen Chef, den Höheren SS- und Polizeiführer Wilhelm Krüger. Doch im Zuge der Konferenz-Vorbereitungen erschien es Heydrich wichtig, mögliche Animositäten zur Kompetenzverteilung zu vermeiden. Und die hätten zwischen Krüger und einem weiteren Teilnehmer auftreten können: Josef Bühler.

Josef Bühler