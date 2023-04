Der 8. April 1945 war ein Sonntag. Der Himmel über Halberstadt war wolkenlos, es war frühlingshaft warm. In einem Kino in der historischen Innenstadt sollte eine Kindervorführung stattfinden und in einer der Stadtkirchen eine Trauung. Um 11.10 Uhr aber heulten die Sirenen: Luftalarm. Die Halberstädter eilten in die Luftschutzkeller. Zwanzig Minuten später tauchten über der Stadt die ersten Bomber der 8. US-Luftflotte auf. Sie warfen zunächst Markierungsmunition ab. Dann folgten immer neue Bombergeschwander, sechs Staffeln insgesamt. Sie entluden 554 Tonnen Spreng- und Brandbomben über der Stadt. Um 11.54 Uhr war der Angriff beendet. Die Flugzeuge verschwanden vom Himmel. Halberstadt stand in Flammen.