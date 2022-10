Kämpfe um Wachau und Möckern

Am Morgen des 16. Oktober beginnt südlich von Leipzig jenes Massenschlachten, welches später als die "Völkerschlacht bei Leipzig" in die Geschichte eingehen wird. Knapp 80.000 Österreicher, Russen und Preußen greifen die auf der Linie Markkleeberg-Wachau-Liebertwolkwitz stehenden Hauptkräfte Napoleons an.

Erstürmung des Dorfes Liebertwolkwitz am 16. Oktober 1813. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/VS000819 Sie werden von 14.000 Österreichern unterstützt, die von Westen über die Pleiße den Franzosen in Flanke und Rücken fallen sollen. Doch der Flankenstoß bleibt im Matsch der Pleißeniederung stecken, während der alliierte Hauptangriff bei Wachau an der Überlegenheit der napoleonischen Truppen, die hier knapp 140.000 Mann stark sind, abprallt. Aber auch Napoleons Gegenoffensive scheitert, obwohl ein Erfolg greifbar nah ist und der Feldherr bereits in Leipzig die Siegesglocken läuten lässt. Doch dem Franzosen-Kaiser fehlen die für den entscheidenden Stoß notwendigen Reserven. Die werden im Norden beim Dorf Möckern von der Schlesischen Armee Blüchers festgehalten und geschlagen.

Entscheidung am 18. Oktober

Trotz der Teilniederlage kann sich Napoleon am 17. Oktober nicht zu einem Rückzug entschließen. Zu verhängnisvoll wäre das Signal für die verbündeten Rheinbund-Fürsten. Derweil nimmt die Zahl der Alliierten weiter deutlich zu.

Der Kampf um Probstheida am 18. Oktober 1813. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/GM001391_H Am 18. Oktober verfügen sie über knapp 300.000 Soldaten, während Napoleon, der lediglich ein neues Korps heranführen kann, weit über 100.000 Mann weniger zur Verfügung hat. Doch seine Soldaten setzen sich verbissen zur Wehr. Um Dörfer wie Schönefeld, Paunsdorf, Holzhausen und Probstheida wird stundenlang erbittert gekämpft. Zehntausende Kämpfer auf beiden Seiten sterben, bevor Napoleon nach dem Verlust fast aller wichtigen Positionen endlich den Rückzugsbefehl gibt.

Sprengung der Elsterbrücke

Die Sprengung der Elsterbrücke am 19. Oktober 1813. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/GM001383 In der Nacht zum 19. Oktober setzt sich das Heer des Franzosen-Kaisers über die zuvor gesicherte Heerstraße nach Westen ab. 30.000 Mann sollen Leipzig möglichst lange halten und den Abzug decken. Als die alliierten Angreifer gegen Mittag die Stadt stürmen, jagt ein französischer Pionier-Korporal die Elsterbrücke am Ranstädter Tor in die Luft. Hunderte Flüchtende werden in Stücke gerissen, weitere Hunderte ertrinken bei dem Versuch, das Hochwasser führende Gewässer zu durchschwimmen. Unter ihnen ist auch der polnische Marschall Poniatowski. Knapp 20.000 Soldaten Napoleons geraten in Gefangenschaft.

Rückzug vom Ort des Todes

120.000 Soldaten kann Napoleon aus Leipzig wegführen. Sie ziehen in Gewaltmärschen über Weißenfels, Erfurt, Eisenach und Frankfurt nach Mainz, wo Anfang November noch 60.000 den Rhein überschreiten.

Blick über das Schlachtfeld auf Leipzig Ende Oktober 1813. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/GR008387 Der Franzosen-Kaiser verliert bei Leipzig fast 40.000 Mann an Toten und Verwundeten. Rund 30.000 seiner Soldaten gehen in Gefangenschaft. Der Blutzoll der Alliierten ist mit 50.000 bis 70.000 Toten und Verwundeten noch gewaltiger. Von den etwa 40.000 Blessierten, die am 19. Oktober in Leipzig und Umgebung liegen, sterben innerhalb der nächsten Tage weitere Zehntausende. Die Opfer müssen so schnell wie möglich unter die Erde, genauso wie Tausende Pferdekadaver. Schon bald bricht eine Typhus-Epidemie aus, die rund 10.000 Soldaten und 3.000 Leipziger - immerhin zehn Prozent der Bevölkerung - hinwegrafft.

Das Ende eines Zeitalters