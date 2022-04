Ein Meer von Blumen vor dem Erfurter Gutenberg-Gymnasium nach dem Amoklauf 2002 Bildrechte: dpa

Auch wenn solche Taten immer wieder schockieren, so ist dennoch nicht zu bestreiten, dass Waffen in unserem Alltag bis heute eine feste Rolle spielen. Und das ist nicht erst seit dem Amoklauf in Erfurt 2002 der Fall. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt der Waffenmarkt eine technische Revolution. Immer kleiner, schneller und in großer Zahl produzierbar sollen die neuen Schusswaffen sein. Verkaufsschlager sind selbstladende Pistolen mit Patronenmunition und im Zuge der rasant wachsenden industriellen Fertigung werden sie schnell zur billigen Massenware. Historikerin Prof. Dr. Dagmar Ellerbrock von der TU Dresden vergleicht die damalige Waffenhysterie mit dem heutigen Technik-Trend: "Es sind die gleichen Gründen, warum sie als Jugendlicher heute unbedingt das neueste iPhone haben müssen oder das neuste Galaxy. Das ist schick und das ist technisch avanciert". Vor allem aber soll mit dem neusten Smartphone Eindruck geschunden werden, ebenso verhielt es sich mit der Waffe im 20. Jahrhundert: "Mit den Waffen konnte man Sachen machen, auf der Kirmes irgendwo hinzielen, in die Luft schießen und die Mädels beeindrucken", so die Historikerin.

Diese Waffen waren auf Ratenzahlung zu erwerben. Das heißt man musste 10 Pfennig, also 10 Reichspfennig, zahlen und konnte dann diese Waffe abstottern und hatte quasi das neueste Modell. Prof. Dr. Dagmar Ellerbrock,TU Dresden Interview für die Sendung "MDR Zeitreise"

Prof. Dr. Dagmar Ellerbrock von der TU Dresden ist Deutschlands einzige Waffenhistorikerin. Bildrechte: MDR, Eigendreh

In allen Bevölkerungsschichten erfahren die Revolver rasch große Beliebtheit. Der Waffenhersteller Browning schickt sogar seine neuesten Pistolen als Werbegeschenke an deutsche Schulabsolventen. Doch nicht selten kommt es zu Unfällen und Todesfällen mit Schusswaffen. Täter und Opfer sind überwiegend männlich und jung. Erstmals 1928 wird das erste deutsche Waffengesetz verabschiedet und zwar vor allem auf Druck der Zivilgesellschaft. Auch wenn damit der Besitz für Minderjährige verboten und eine Erwerbsscheinpflicht eingeführt wird, so blieben der Erwerb und Besitz von Waffen weitestgehend komplikationsfrei.

Echte Knarren im Einsatz: Manfred Krug als Komissar Stoever und Edgard Bessen als Kriminalhauptmeister Nickel im Tatort 1984. Bildrechte: IMAGO / United Archives Nach dem zweiten Weltkrieg wird in beiden deutschen Staaten gänzlich unterschiedlich mit dem Thema Waffe umgegangen. Davon zeugen auch die Krimiformate in DDR und BRD. Im Westfernsehen der 1970er Jahre wird oft und gerne geschossen. Der ARD Tatort spiegelt wieder, was in der Gesellschaft möglich ist: Überfall, Erpressung und Mord durch Schusswaffen sind Alltag in der Bundesrepublik. Ganz anders verhält es sich in der DDR: Von Pistole, Revolver und Co. fehlt hier fast jede Spur. Im Polizeiruf wird statt dessen überfahren, erschlagen gewürgt und geschubst. Private Schusswaffen existieren im staatlichen Fernsehalltag nicht. Dies gilt ebenso, wie in der DDR-Wirklichkeit.

In der Sowjetischen Besatzungszone wird 1945 eine rigorose Entwaffnung durchgesetzt. Der private Besitz von Schusswaffen bleibt in der DDR streng verboten. Einige wenige Ausnahmen gibt es zwar beim Einsatz von Jagdwaffen aber selbst dieser ist streng limitiert. Trotzdem kann praktisch jede DDR-Bürgerin und jeder DDR-Bürger schießen. 1978 führt Bildungsministerin Margot Honecker den Wehrunterricht ein. Ab Klasse neun gehört nun die Ausbildung an Luftgewehr und Kleinkaliberwaffe zum Alltag der Schülerinnen und Schüler. Schießstände befinden sich oftmals direkt an den Schulen. Ab Ende 1989 verschwinden sie unbemerkt, ebenso wie viele der Waffen. Bei einem Volksfest in Dresden 1986 darf ein Kind eine Schusswaffe unter der Aufsicht von NVA-Soldaten ausprobieren. Bildrechte: IMAGO / Bernd Friedel

In der BRD konnte man Schusswaffen für den privaten Gebrauch in Waffenkatalogen bestellen, u.a. bei den Versandhäusern Neckermann und Quelle. (Aufnahme: Quelle-Katalog, 1971/72) Bildrechte: MDR Zeitreise "Amok - gehören Anschläge zu unserem Leben?", 2022 In der Bundesrepublik schätzt man die Waffe besonders im privaten Umfeld und das bereits bald nach 1945. Es kommt laut Dagmar Ellerbrock recht schnell zu einer "Wiederinstallierung der Situation von 1928". Wer die neueste Pistole will, kann diese problemlos bei Neckermann und Quelle bestellen. Schießen wird zum Alltagssport mit und ohne Verein. Das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten bis hin zur Führungsriege zum Beispiel bei der Familie des späteren Bundeskanzlers Kohl.

1972 soll zum ersten Mal ein bundesweit einheitliches Waffengesetz verabschiedet werden. Für zahlreiche bisher frei käufliche Waffen gibt es nun eine Meldepflicht und Erwerbsscheine. Infolgedessen fürchten viele Waffenhändler und Schützen um ihr Statussymbol. Das Gesetz wird verabschiedet, jedoch werden die Regelungen nach nur vier Jahren wieder gelockert. Ab 1990 gilt das Waffengesetz der Bundesrepublik nun für das wiedervereinte Land.

Hannelore Kohl war seit ihrem 16. Lebensjahr begeisterte Sportschützin. Mit ihrer Walther PPK übte sie regelmäßig auf Schießanlagen. Bildrechte: IMAGO / Rolf Hayo

Debatten um Einschränkungen und schärfere Regelungen gibt es immer nur dann, wenn Einzeltäter durch Waffenmissbrauch reales Leid bringen. Nach den Amokläufen von Erfurt und Winnenden werden die Altersgrenzen für Kauf und Besitz von Schusswaffen angehoben sowie die Kontrollmöglichkeiten verschärft. Dennoch braucht es erst den Druck der EU, um gefährliche Waffen überhaupt bundesweit zentral zu erfassen. "Wir wussten vorher, wie viele Kühe auf deutschen Weiden weiden und wie viele Teebeutel wir konsumieren. Wir wussten aber nicht, wie viele private Schusswaffen in diesem Land zirkulieren", so Dagmar Ellerbrock. Erst 2019 wird überhaupt ein nationales Waffenregister eingerichtet. Doch die Nachfrage nach Schreckschuss- ebenso wie nach scharfen Waffen stieg bereits Jahre vorher. Schützenvereine genießen flächendeckend einen großen Zuwachs. Der Osten holt dabei schnell auf.

In den USA ist der Zugang zu Waffen sehr leicht. In manchen Orten werden sie sogar im Supermarkt verkauft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf der anderen Seite ist unter dem Eindruck vergangener Tragödien auch das Bewusstsein für die Gefahren gestiegen. Obwohl die Schusswaffe in Deutschland im Durchschnitt nicht länger zu den Top-Statussymbolen zählt, so ist dennoch bei vielen eine Faszination geblieben. Prof. Dr. Ellerbrock prognostiziert deshalb: "wenn jetzt heute, wie das ja in den USA zum Teil der Fall ist, interessante Schusswaffen in einer Supermarktkette angeboten werden würden, dann wären sie innerhalb von sehr kurzer Zeit ausverkauft."