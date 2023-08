Geschichte Sachsen-Anhalts Giftgas-Granaten und Selbstschussanlagen: Die geheime Waffenschmiede bei Oranienbaum

Von der Rüstungsschmiede zum UN-Leuchtturmprojekt

In und um Oranienbaum, dem beschaulichen Ort in Sachsen-Anhalt, bündelt sich deutsche Geschichte wie unter einem Brennglas. In unmittelbarer Nähe vom Schloss, einst für eine Prinzessin aus den Niederlanden gebaut, birgt der umliegende Wald ein dunkles Geheimnis: Während der NS-Diktatur befüllten dort Zwangsarbeiter Granaten und Bomben mit Giftgas, zu DDR-Zeiten wurden in versteckten Werkhallen Tretminen und Selbstschussanlagen für die innerdeutsche Grenze montiert.