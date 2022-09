Misselwitz: Es hatte verschiedene Gründe, dass Bonn damals versuchte, die Sache so abzuwickeln. Einmal war es in der Tat auch die Ansage der USA vom Januar 1990, die wir damals in der DDR nicht kannten, dass das Problem der deutschen Einheit in eine Sackgasse geraten könne, eben wegen dieser Nato-Frage. Es sollte vermieden werden, dass die Deutschen vor die Frage gestellt würden: Wollen sie nun die deutsche Einheit oder Nato-Mitgliedschaft ? Das wäre eine Zerreißprobe geworden, für die Bundesrepublik damals, aber auch darüber hinaus, Deutschland insgesamt vor diese Frage zu stellen.

Hans-Jürgen Misselwitz Bildrechte: Hans-Jürgen Misselwitz

Vor diesem Hintergrund und natürlich auch wegen der Situation in der DDR, wo nicht klar war, wo es hingeht, ob sie im Chaos versinkt oder welche Zukunft die politische Lage in der DDR haben würde, gab es Anfang 1990 Zustimmung dafür, einen möglichst kurzen Prozess zu machen. Man sah hier ein enges Zeitfenster und wollte es nutzen.



Es war in der Tat nicht das Problem, dass man fürchtete – was dann immer wieder mal kolportiert wurde –, dass Gorbatschow dichtmachen würde. Man fürchtete eher, dass – wenn man im Westen das jetzt nicht beim Schopfe packen würde oder der Westen sich etwa die Nato betreffend anders verhält – Gorbatschow unter Druck gerät, und man so in eine neue Konstellation für das ganze Problem kommt. Also hier waren externe Einflüsse und Interessen, glaube ich, überwiegend – vor allem eben aber, dass die USA in der Nato-Frage so entschieden waren.