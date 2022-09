Polen will Reparationsforderungen an Deutschland wegen des Überfalls im Zweiten Weltkrieg stellen.



Das teilte der Chef der national-konservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Die Verluste durch Kriegsschäden werden seinen Angaben nach auf 1,3 Billionen Euro (6,2 Billionen Zloty) geschätzt.