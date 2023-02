Am 24. Mai 1971 geht Werk I ans Netz. Nur knapp fünf Monate später das zweite Werk. Stromerzeugung und der Bau neuer Anlagen laufen parallel. Als 1979 das dritte Werk ans Netz geht, ist das Kraftwerk mit 3.250 Megawatt Nennleistung das größte Braunkohlekraftwerk Europas. Ein Viertel des Stroms der DDR wird hier erzeugt. Und: 4.700 Beschäftigte halten den Koloss am Laufen.

Nach 1990 werden einige Kraftwerksblöcke stillgelegt. Veraltete Filtertechnik und zu geringe Effizienz entsprechen nicht den bundesdeutschen Normen. So werden die beiden Werke I und II mit insgesamt zwölf Blöcken im Zeitraum von 1993 bis 1998 zurückgebaut. Tausende Beschäftigte der einstmals hoch angesehenen Energiewirtschaft verlieren ihre Arbeit. Mit den Wenigen die bleiben, wird das Kraftwerk Boxberg modernisiert und teilweise neugebaut. So entsteht beispielsweise ab 1996 Werk IV, dass seit dem Jahr 2000 Strom ins Netz einspeist. Die Braunkohleverstromung wird effizienter, die Schadstoffemissionen verringern sich. Trotzdem bleibt Braunkohle einer der Energieträger mit den höchsten Schadstoff-Emissionen.

Die Auswirkungen des Braunkohleabbaus in der Region spürt auch Ramona Fabian. Jahr für Jahr rückt der Tagebau näher an ihren Wohnort, dem kleinen Dorf Mulkwitz, nur 20 km von Boxberg entfernt, heran. Dass auch ihr Dorf - wie so viele in der Lausitzer Region - dem Braunkohleabbau weichen soll, erfährt sie 2006.