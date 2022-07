Festival "Osten" in Bitterfeld

Zu den Programmpunkten gehört unter anderem die Bitterfelder Premiere des Dokumentarfilms "Sehnsucht nach Bitterfeld" von 1992, in dem die Filmemacher Ralf Höpfner und Thomas Freundner die letzten Monate der DDR und das erste Jahr der deutschen Einheit in Bitterfeld aufarbeiten. Thematisiert wird auch das ehemalige Bitterfelder Haftarbeitslager, in dem Hunderte Häftlinge aus DDR-Gefängnissen für Chemie- und Braunkohlebetriebe der Region arbeiten mussten.

Dass überhaupt wieder Veranstaltungen im Kulturpalast Bitterfeld stattfinden können, ist dem Investor Matthias Goßler zu verdanken. Ein Blick zurück:

Abriss des Kulturpalasts geplant

Um die Zukunft des traditionsreichen Kulturpalastes gab es eine Jahre dauernde Zitterpartie. 2017 drohte gar der Abriss. Doch das Ende scheint glücklich: Im Rahmen eines Bundesprogramms werden 8,7 Millionen Euro an Fördermitteln fließen, um das Gebäude aus den 50er-Jahren nach langem Leerstand zu sanieren. Die Gesamtinvestition wird sich auf 10,4 Millionen Euro belaufen, erklärt Investor Matthias Goßler im Mai 2021 im Gespräch mit MDR GESCHICHTE. Der Eventmanager und Veranstaltungsagent stammt aus der Region und hat einst im Kulturpalast selbst als Kind Gedichte rezitiert. 2021 ist er in Bitterfeld-Wolfen der Mann der Stunde. Seine Agentur ist deutschlandweit tätig und der Kulturpalast passt Goßler zufolge perfekt ins Konzept. Matthias Goßler, neuer Investor, hat als Kind Gedichte im Saal des Kulturpalastes vorgetragen. Bildrechte: MDR/Petra Bertram

Multifunktional und verkehrsgünstig gelegen: Kulturpalast Bitterfeld

Nach Angaben des Investors ist das multifunktionale Gebäude gut an seine geplante Nutzung anzupassen. Firmensitz und genügend Fläche für Events ließen sich dort vereinen. Zudem liegt das Ensemble verkehrsgünstig zwischen Berlin und Leipzig, was wohl schon die DDR-Funktionäre bewogen hatte, in Bitterfeld einen Kulturpalast bauen zu lassen und jetzt ebenso für den Investor ein wesentliches Entscheidungskriterium war. Auch glaubt Goßler, dass nach den Erfahrungen in der Coronazeit Firmen größere Veranstaltungen eher regional stattfinden lassen werden. Diese Entwicklung will er nutzen und für Firmen Events veranstalten oder Räume vermieten. Auch Messen, Konferenzen, Fortbildungen, Konzerte, Kultur und öffentliche Veranstaltungen für ein breites Publikum sollen weiterhin eine große Rolle spielen.

Denkmalschutz und Nutzbarkeit vereinen

Dazu ist es Goßler zufolge nötig, den großen Saal zu einer multifunktional nutzbaren Fläche umzubauen und die aktuelle Bestuhlung zu entfernen. Damit sei der Raum flexibler zu nutzen und die Bestuhlung individuell anpassbar für den jeweiligen Anlass. Die Bestuhlung des kleinen Saals allerdings - die immerhin aus dem Jahr 1945 stammt - könne erhalten werden.

Außerdem sei eine energetische Neuausrichtung des Gebäudes geplant. Auch werde derzeit geprüft, ob Photovoltaikanlagen auf dem Dach möglich seien, so der Investor. Wichtig und besonders kostenintensiv ist die Trockenlegung des Kellers. Um den Kulturpalast herum waren insgesamt 23 Häuser von eindringendem Grundwasser betroffen, mittlerweile sind es nur noch drei. Das dauernde Abpumpen des Grundwassers ist daher für nur mehr drei Häuser unwirtschaftlich geworden und kann durch die Sanierungsarbeiten beendet werden.

Rückblick: Kulturpalast für die Werktätigen