So scheint der Euro in Tschechien noch Lichtjahre entfernt zu sein. Allerdings brachte das Jahr 2024 dennoch eine wichtige Neuerung mit sich: Einheimische Unternehmen können ihre Buchhaltung seit Jahresbeginn in Euro, nebst US-Dollar und britischen Pfund, führen, wenn diese Währungen in ihren unternehmerischen Tätigkeiten überwiegen, d.h. wenn sie vor allem in die entsprechenden Länder exportieren. In diesen Währungen können sie auch die Steuern bezahlen. Ein winziger Schritt in Richtung Euro, immerhin.