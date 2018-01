Bulgarien: Neuer EU-Lenker mit Defiziten

Noch in der Silvesternacht war eine sechsköpfige Familie samt deutschem Schäferhund auf mysteriöse Weise ermordet worden, am vergangenen Montag fiel dann der 49-jährige Unternehmer Petar Hristow auf offener Straße in Sofia einem öffentlichen Auftragsmord zum Opfer. Der Mord an Hristow könnte Bulgariens europäischen Partnern ins Bewusstsein rufen, dass von rund 150 so genannten öffentlichen Auftragsmorden in den vergangenen 25 Jahren fast keine zweifelsfrei aufgeklärt sind.