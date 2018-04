Die deutsche Politik in Europa war ja aus meiner Sicht insgesamt viel zu dominant. Das lag aber in erster Linie an der Union und am Finanzminister Schäuble, der die klare Vorstellung hatte, dass Europa insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik dem deutschen Beispiel folgen soll. In Deutschland hat man das nicht so diskutiert, aber unsere europäischen Nachbarn sehen es seit Jahren sehr negativ, wie sich die deutsche Politik da immer wieder durchgesetzt hat.