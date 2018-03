Unliebsame Sowjet-Denkmäler in Polen müssen endgültig weichen

Laut IPN müssen in ganz Polen 943 Straßen umbenannt werden. 469 Denkmäler müssen weichen, wobei die Wojewodschaft Masowien ihre Liste noch nicht abgegeben hat. Was mit den Denkmälern geschieht, ist noch unklar. Eine Idee sieht vor, sie in einer Art Freilichtmuseum zu sammeln und auszustellen. Das Gesetz hat für heftigen Protest auf russischer Seite gesorgt. Die polnisch-russischen Beziehungen haben sich seitdem weiter verschlechtert.