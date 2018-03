Polens Gesetz gegen Sowjetdenkmäler: "Eine Beleidigung für unser Volk"

Im Januar hat eine Protestaktion das russische Außenministerium in Rage versetzt. Ein Bürger von Olsztyn hat am sowjetischen Denkmal "Zur Befreiung der Erde von Ermland-Masuren" ein Banner aufgehängt. Zu sehen war ein Soldat der Roten Armee, der eine Polin gefangen hält. Die Aufschrift "Zum Dank für die Unterdrückung".

Das Gesicht des Soldaten erinnerte stark an den russischen Präsidenten Putin. Eine unverschämte Aktion, findet der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew. Aber beispielhaft für die polnisch-russischen Beziehungen im Moment, die nie schlechter gewesen seien nach dem Zweiten Weltkrieg.

Heute im Osten: Herr Botschafter, was halten Sie von solchen Aktionen wie der in Olsztyn?

Auf dem Gebiet Polens starben außerdem noch etwa eine Million sowjetische Kriegsgefangene, die in Hitlers Todeslagern festgehalten wurden. Sie sind hier gestorben und wurden auch auf polnischem Gebiet begraben. Solche Aktionen sind also für uns schlicht und einfach Geschichtsblasphemie, die schwerste Beleidigung, die man unserem Volk antun kann.

Es gab eine harsche Reaktion aus dem russischen Außenministerium. Es hieß, das Denkmal wurde geschändet. Aber eigentlich ist ja nichts passiert. Das Banner wurde wieder entfernt. Was beunruhigt Sie so?

Es beunruhigt uns nicht nur, es empört jeden normalen Einwohner Russlands, der seine Geschichte kennt. In Polen wurden Änderungen an dem sogenannten Dekommunisierungsgesetz vorgenommen, einem Gesetz, das Propaganda für totalitäre Regime verbietet, laut dem bis zum 31. März alle Objekte aus dem öffentlichen Raum in Polen verschwinden müssen, die Propaganda für den Kommunismus machen.