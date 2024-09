Die Geschichte der beiden Ensembles streckt sich von den Anfangsjahren des Rundfunks in der Weimarer Republik über den Zweiten Weltkrieg, die Zeit in der DDR und die Wendezweit bis in die Gegenwart im vereinigten Deutschland. Die vielen Musikerinnen und Musiker wurden zu Zeitzeugen wichtiger kultureller, politischer und gesellschaftlicher Ereignisse, die sich nicht selten unmittelbar im Arbeitsalltag niederschlugen. In Texten und auf zahlreichen historischen Bildern sowie in Tonaufnahmen reisen die Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Chronik entlang eines Zeitstrahls durch die 100-jährige Geschichte von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor.